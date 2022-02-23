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Футбольный клуб ЦСКА попал под санкции США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pfc-cska.com/

Футбольный клуб ЦСКА попал в санкционный список министерства финансов США, сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Санкции были введены против государственной корпорации ВЭБ и всех структур, которые с ней связаны после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. ВЭБ является обладателем контрольного пакета акций армейского клуба (77,64%).

Эксперты отмечают, что внесение ЦСКА в санкционный список США может осложнить расчеты в долларах с контрагентами. Пресс-служба ВЭБ сообщила, что корпорация продолжит исполнять обязательства перед ЦСКА, несмотря на санкции Минфина США.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов», — отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе и взаимопомощи с ними. Свое решение он объяснил желанием завершить восьмилетний конфликт.

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