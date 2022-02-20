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Игроки «Сибири» и «Авангарда» повысили статус после победы Финляндии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Сборная Финляндии по хоккею стала Олимпийским чемпионом, в команде финнов играли хоккеисты из клубов «Сибирь» и «Авангард». Они вернутся в плей-офф чемпионата России в новом статусе.

Ворота сборной Финляндии защищал вратарь Харри Сятери, в КХЛ он выступает за новосибирскую «Сибирь». Сятери провел в воротах финской команды все ключевые игры плей-офф.

Из «Авангарда» за Суоми играл защитник Вилле Покка. В матче со сборной России он забил гол в ворота «Красной машины».

Плей-офф чемпионата России по хоккею стартует 1 марта. Игры первого этапа завершились досрочно из-за коронавируса. «Авангард» в 1/8 финала будет играть с казанским «Ак Барсом». Соперником «Сибири» стал уфимский «Салават Юлаев».

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