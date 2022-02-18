Грицюк из омского «Авангарда» вывел сборную Россию в финал Олимпиады

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк принес победу сборной России в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады. Он забил решающий буллит шведам.

Главное противостояние сборных России и Швеции пришлось на серию буллитов. В серии пяти бросков соперники забили по две шайбы. Первым поразил ворота Ларса Юханссона Никита Гусев из СКА, где также играет швед. Спас команду от поражения Егор Яковлев.

После серии начались буллиты до первого гола. Трижды россияне и шведы били мимо, и решающим стал бросок Грицюка, поразивший ворота шведов.

«Здорово, что молодой Грицюк забросил победный буллит. Тренеры доверили ему этот важный момент, который точно в начале карьеры будет знаковым для него. Надеюсь, придаст дополнительные силы, и он еще в финале забросит», — сказал Фетисов в беседе с «Чемпионатом».

Арсению Грицюку 20 лет, он воспитанник красноярского «Сокола». В 2018 году он играл в молодежном клубе «Омские ястребы», с 2020 выступает за действующего чемпиона КХЛ омский «Авангард». За сборную России по хоккею Грицюк выступает впервые.

Герой матча Россия-Швеция скромного отреагировал на гол. Он считает, что у Яковлева буллит был еще важнее, чем его.

«У многих ребят были шансы. Егор Яковлев нас вытащил. У него еще ответственнее был буллит. Надо к этому подходить спокойно. Если умеешь бросать, почему бы и не попробовать! Буду ли спать после такого матча? Посмотрим сегодня», — сказал «Чемпионату» хоккеист.

За золотые медали в финале поборются сборные России и Финляндии в воскресенье, 20 февраля. Игра за третье место пройдет между Словакией и Швецией в субботу, 19 февраля.