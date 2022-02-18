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Как сделать длинный скриншот на Android

Источник:
Sibnet.ru
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Меню открытых приложений на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Современные смартфоны на Android имеют встроенную опцию создания длинных скриншотов с автоматической прокруткой страниц. Благодаря этой функции можно делать снимок, например, всей страницы сайта или всего документа, не дробя их на несколько экранов.

Для того чтобы сделать длинный скриншот, сначала нужно сделать обычный снимок экрана. В зависимости от модели смартфона это могут быть комбинации клавиш повышения/понижения громкости с кнопкой включения или команда жестом.После создания скриншота смартфон предложит его прокрутку. В зависимости от модели это может выглядеть по-разному. 

Например, смартфоны Xiaomi имеют специальную кнопку «Прокрутка» рядом с миниатюрой свежесозданного снимка экрана, запускающую режим формирования длинного изображения.

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На некоторых моделях нужно нажать на миниатюру созданного скриншота и интерфейс для сохранения длинного снимка обнаружится в опциях редактирования изображения.

В настройках смартфона можно воспользоваться справкой по правильному созданию скриншотов. Для этого нужно в разделе параметров в строке поиска ввести «снимок экрана» и на экране отобразятся настройки и советы по их созданию .

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Хайтек #Как сделать #Смартфоны
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velam

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userkc

такое заявление это все политические ходы, что бы потом сказать вот видите мы остановили войну
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