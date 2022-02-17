Фристайлист столкнулся с оператором после прыжка на Олимпиаде

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Финский фристайлист Йон Саллинен, выступающий в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине, во время одного из прыжков ошибся и столкнулся с оператором.
Инцидент произошел во время квалификации. Спортсмен потерял контроль в воздухе во время прыжка, столкнулся с оператором и жестко приземлился на верхнюю часть рампы.
В итоге Саллинен показал последний результат в квалификации и не смог пробиться в финал.
«В последнем прыжке я зацепил лыжей свежий снег и попал в оператора. Я надеюсь, что он в порядке», — сказал Саллинен NRK, отметив, что получил болезненный удар по ключице.
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