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Олимпиада 2022

Фристайлист столкнулся с оператором после прыжка на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Финский фристайлист Йон Саллинен, выступающий в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине, во время одного из прыжков ошибся и столкнулся с оператором.

Инцидент произошел во время квалификации. Спортсмен потерял контроль в воздухе во время прыжка, столкнулся с оператором и жестко приземлился на верхнюю часть рампы.

В итоге Саллинен показал последний результат в квалификации и не смог пробиться в финал.

«В последнем прыжке я зацепил лыжей свежий снег и попал в оператора. Я надеюсь, что он в порядке», — сказал Саллинен NRK, отметив, что получил болезненный удар по ключице.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

WSG0600-164-164

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mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...
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