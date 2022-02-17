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Украинская лыжница сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Granada / CC BY-SA 4.0

Лыжница сборной Украины Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине, в ее допинг-пробе обнаружены три запрещенных вещества, сообщило Международное агентство по тестированию (ITA).

34-летняя спортсменка уличена в нарушении антидопинговых правил. В пробе Каминской от 10 февраля были обнаружены следы трех запрещенных препаратов — местеролона (анаболический стероид), метилгексанамина и гептаминола (стимуляторы). Результаты исследования были обнародованы 15 февраля.

Каминская не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках. Украинская сторона сохраняет право обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Помимо этого, Каминская может запросить вскрытие пробы Б.

В Пекине Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды. Спортсменка до 2018 года представляла Белоруссию.

В лыжных гонках у женщин осталась одна дисциплина — масс-старт. Он пройдет 20 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

mosquito__2010

Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...
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