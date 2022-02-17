Украинская лыжница сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде

Лыжница сборной Украины Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине, в ее допинг-пробе обнаружены три запрещенных вещества, сообщило Международное агентство по тестированию (ITA).

34-летняя спортсменка уличена в нарушении антидопинговых правил. В пробе Каминской от 10 февраля были обнаружены следы трех запрещенных препаратов — местеролона (анаболический стероид), метилгексанамина и гептаминола (стимуляторы). Результаты исследования были обнародованы 15 февраля.

Каминская не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках. Украинская сторона сохраняет право обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Помимо этого, Каминская может запросить вскрытие пробы Б.

В Пекине Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды. Спортсменка до 2018 года представляла Белоруссию.

В лыжных гонках у женщин осталась одна дисциплина — масс-старт. Он пройдет 20 февраля.