Стали известны пары полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2022

Четвертьфинал пекинского турнира завершился двумя сюрпризами — словаки выбили США, а канадцы проиграли шведам. Пары на полуфинал уже определены.
В полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 сборная Россия сыграет против сборной Швеции, а Финляндия сразится со Словакией.
Для «Красной машины» исторически неудобными соперниками были канадцы и финны. И те и другие с большой вероятностью могли противостоять россиянам в 1/2 финала. Но благодаря победе словаков над США перепосева команда не было, и финны «отменились». Канадцы же проиграли шведам, и тоже выбыли из гонки, оставшись без медалей впервые за 16 лет.
На Олимпиаде Россия и Швеция играли друг с другом всего дважды. В копилке каждой сборной по одной победе. Но шведы победили россиян со счетом 4:3, а россиянам победа досталась в игре с итогом 5:0.
Финляндия со Словакией на Олимпийских играх тоже встречались дважды. Но оба раза сильнее оказывались финны. Счет игр — 6:2 и 5:3.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
AlexEvilСтранам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...