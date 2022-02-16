Стали известны пары полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2022

Четвертьфинал пекинского турнира завершился двумя сюрпризами — словаки выбили США, а канадцы проиграли шведам. Пары на полуфинал уже определены.

В полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 сборная Россия сыграет против сборной Швеции, а Финляндия сразится со Словакией.

Для «Красной машины» исторически неудобными соперниками были канадцы и финны. И те и другие с большой вероятностью могли противостоять россиянам в 1/2 финала. Но благодаря победе словаков над США перепосева команда не было, и финны «отменились». Канадцы же проиграли шведам, и тоже выбыли из гонки, оставшись без медалей впервые за 16 лет.

На Олимпиаде Россия и Швеция играли друг с другом всего дважды. В копилке каждой сборной по одной победе. Но шведы победили россиян со счетом 4:3, а россиянам победа досталась в игре с итогом 5:0.

Финляндия со Словакией на Олимпийских играх тоже встречались дважды. Но оба раза сильнее оказывались финны. Счет игр — 6:2 и 5:3.