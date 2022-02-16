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Олимпиада 2022

Стали известны пары полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Четвертьфинал пекинского турнира завершился двумя сюрпризами — словаки выбили США, а канадцы проиграли шведам. Пары на полуфинал уже определены.

В полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 сборная Россия сыграет против сборной Швеции, а Финляндия сразится со Словакией.

Для «Красной машины» исторически неудобными соперниками были канадцы и финны. И те и другие с большой вероятностью могли противостоять россиянам в 1/2 финала. Но благодаря победе словаков над США перепосева команда не было, и финны «отменились». Канадцы же проиграли шведам, и тоже выбыли из гонки, оставшись без медалей впервые за 16 лет.

На Олимпиаде Россия и Швеция играли друг с другом всего дважды. В копилке каждой сборной по одной победе. Но шведы победили россиян со счетом 4:3, а россиянам победа досталась в игре с итогом 5:0.

Финляндия со Словакией на Олимпийских играх тоже встречались дважды. Но оба раза сильнее оказывались финны. Счет игр — 6:2 и 5:3.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

AlexEvil

Странам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...
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