Определился соперник сборной России по хоккею на Олимпиаде

Сборная России по хоккею встретится в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады со сборной Швеции. Полуфинал пройдет в пятницу, 18 февраля.

В четвертьфинале Россия играла с Данией, победив соперника со счетом 3:1. Швеция встретилась с Канадой, обыграв «кленовых» со счетом 2:0.

В борьбе за финал хоккейного турнира Олимпиады сойдутся Россия со Швецией и Финляндия со Словакией.

«Мы будем играть против очень хорошей команды, против одного из фаворитов турнира. Посмотрим, какой будет игра, думаю, будет упорной, обе команды хорошо играют в обороне», — прокомментировал грядущую игру с Россией тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев «Чемпионату».

Полуфинал пройдет в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место — в субботу, 19 февраля. Финал олимпийского турнира состоится 20 февраля.