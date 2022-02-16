Отделка началась на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Отделочные работы начались на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

На двух малых аренах нового ЛДС начали штукатурить стены, укладывать плитку, монтировать инженерные сети и противопожарный водопровод.

Возможность выполнять эти работы появилась после подключения отопления. Готовятся документы и для подключения тепла на основное здание арены, которое запланировано к началу марта.

Строители продолжают возводить внутри здания перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляции, канализации, отопления.

Строительство ЛДС должны завершить до старта Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров.