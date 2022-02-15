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Олимпиада 2022

Определились все четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФХР

Сборные Дании, Словакии, Швейцарии и Канады прошли в четвертьфинал Игр-2022 после матчей квалификации, игры плей-офф пекинского хоккейного турнира стартуют 16 февраля.

За плей-офф боролись Дания с Латвией (4:3), Словакия с Германией (0:4), Швейцария с Чехией (4:2) и Канада с Китаем (7:2). Победители квалификации поборются с сильнейшими командами турнира, которые лучше всего показали себя в групповом этапе.

В плей-офф Дания сыграет с Россией, Словакия с США, Швейцария с Финляндией, а также Канада со Швецией.

Четвертьфинал команды отыграют в среду, 16 февраля. Посев команд полуфинала на основе рейтинга силы состоится после встреч 1/4 плей-офф. Если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, то Россия сыграет с Финляндией.

Матч за третье место пройдет в субботу, 19 февраля. Финал олимпийского турнира — 20 февраля.

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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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