Дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевал серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Золото — у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Пападакис и Сизерона набрали по сумме двух танцев 226,98, обновив собственные мировые рекорды. Синицина и Кацалапов проиграли им около семи баллов (220,51). Бронза — у американцев Мэддисон Хаббел / Захари Донахью.

Еще два российских дуэта — Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин — заняли шестое и 14 место соответственно.

Фигуристы принесли сборной России 18 награду на Олимпиаде в Пекине. Синицина и Кацалапов на этих Играх завоевали еще и золото в командном турнире.