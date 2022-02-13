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Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийские комитет России

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 на 10 километров.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. 

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от россиян на 1 минуту 7,2 секунды. Бронзовую награду завоевала Франция, отставание которой составило 1 минуту 16,4 секунды.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Отечественные лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине 42 года назад — в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

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Топ комментариев

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

mosquito__2010

Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru