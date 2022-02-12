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Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки на Играх-2022 в Пекине. Это первая победа в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, они потратили на приход к финишу 50 минут 28,3 секунды. Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей — Швеция, отставшая на 18 секунд.

На первом же этапе Юлии Ступак удалось оторваться от соперниц, однако вскоре в погоню устремились немки. Наталья Непряева свои 5 километров прошла наравне с Катариной Хеннинг. Лидер сменился на третьем этапе, когда Татьяна Сорина отпустила Викторию Карл.

Завершала эстафету Вероника Степанова. Уже на первом круге она ликвидировала отставание от Софи Крель, а затем уверенно обошла соперницу за пару километров до финиша, не позволив той приблизиться.

Теперь в копилке сборной России появилась третья золотая медаль ОИ-2022. Также у нее четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В неофициальном медальном зачете россияне поднялись на седьмое место.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

urbasik

Украина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...

pepelmetal

Чего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами

karuto

А в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?

genn81

Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...
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