Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки на Играх-2022 в Пекине. Это первая победа в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, они потратили на приход к финишу 50 минут 28,3 секунды. Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей — Швеция, отставшая на 18 секунд.

На первом же этапе Юлии Ступак удалось оторваться от соперниц, однако вскоре в погоню устремились немки. Наталья Непряева свои 5 километров прошла наравне с Катариной Хеннинг. Лидер сменился на третьем этапе, когда Татьяна Сорина отпустила Викторию Карл.

Завершала эстафету Вероника Степанова. Уже на первом круге она ликвидировала отставание от Софи Крель, а затем уверенно обошла соперницу за пару километров до финиша, не позволив той приблизиться.

Теперь в копилке сборной России появилась третья золотая медаль ОИ-2022. Также у нее четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В неофициальном медальном зачете россияне поднялись на седьмое место.