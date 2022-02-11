Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Победителем стал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Третье место занял норвежец Йоханнес Клебо (+37,5).

Большунов на Олимпийских играх в Пекине одержал победу в скиатлоне. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул Нисканен.

Клебо взял золото в спринте. Большунов в этой гонке участие не принимал.