Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке на 15 км

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.
Победителем стал финн Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Третье место занял норвежец Йоханнес Клебо (+37,5).
Большунов на Олимпийских играх в Пекине одержал победу в скиатлоне. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул Нисканен.
Клебо взял золото в спринте. Большунов в этой гонке участие не принимал.
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