Нейтан Чен выиграл Олимпийские игры в Пекине

Американский фигурист Нейтан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

За произвольный прокат американец получил 218,63 балла. В сумме он набрал 332,60 балла. Ранее в короткой программе Чен стал лучшим с мировым рекордом.

Второе место занял японец Юма Кагияма. Бронзовым призером стал его соотечественник Шома Уно. Чемпион Игр в Сочи и Пхенчхане японец Юдзуру Ханю занял четвертое место.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Марк Кондратюк завершил соревнования на 15 месте, Андрей Мозалев — на 19 месте.

Чен стал первым фигуристом, который успешно выполнил пять видов четверных прыжков на международных соревнованиях. За успехи в исполнении четверных получил прозвище «Quad King» («Король четверных»)