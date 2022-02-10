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Олимпиада 2022

Нейтан Чен выиграл Олимпийские игры в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Американский фигурист Нейтан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

За произвольный прокат американец получил 218,63 балла. В сумме он набрал 332,60 балла. Ранее в короткой программе Чен стал лучшим с мировым рекордом.

Второе место занял японец Юма Кагияма. Бронзовым призером стал его соотечественник Шома Уно. Чемпион Игр в Сочи и Пхенчхане японец Юдзуру Ханю занял четвертое место.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Марк Кондратюк завершил соревнования на 15 месте, Андрей Мозалев — на 19 месте.

Чен стал первым фигуристом, который успешно выполнил пять видов четверных прыжков на международных соревнованиях. За успехи в исполнении четверных получил прозвище «Quad King» («Король четверных»)

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
Sibnet.Ru