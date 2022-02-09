Смартфоны эффективно заменят суперкомпьютер

Распределенные по всему миру смартфоны могут достигать уровня производительности отдельного суперкомпьютера, выяснили российские ученые. Так, для выполнения сложнейших расчетов достаточно объединить в единую сеть порядка миллиона мобильных устройств.

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» провели эксперимент, который показал, что совместная работа не будет оказывать заметного влияния на повседневное использование смартфонов людьми.

Основная идея заключается в использовании простаивающих вычислительных ресурсов мобильных устройств для различных расчетов в то время, когда смартфоном не пользуются по прямому назначению, говорится в статье исследователей, опубликованной в Communications in Computer and Information Science.

Ученые провели серию экспериментов, используя в качестве основы открытую платформу BOINC. Им удалось найти конфигурацию, которая позволила как сократить время проведения вычислительных экспериментов, так и увеличить процент загрузки устройств и снизить процент просроченных задач.

Предполагается объединять персональные устройства, когда они либо стоят на зарядке, либо заряжены на 80-90 % и при этом имеют доступ к Wi-Fi. В перспективе такая модель может существенно ускорить проведение сложных расчетов без запуска дорогостоящих суперкомпьютеров.