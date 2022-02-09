Россиянин выиграл олимпийскую бронзу в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

Победу в финальном заезде одержал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон. Второе место занял канадец Стивен Дюбуа. При этом россиянин проиграл канадцу по фотофинишу.

Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Пекине 11 медалей – две золотые, три серебряные, шесть бронзовых. В неофициальном медальном зачете Россия занимает восьмое место.