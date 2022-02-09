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Олимпиада 2022

Россиянин выиграл олимпийскую бронзу в шорт-треке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Россиянин Семен Елистратов стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

Победу в финальном заезде одержал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон. Второе место занял канадец Стивен Дюбуа. При этом россиянин проиграл канадцу по фотофинишу.

Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Пекине 11 медалей – две золотые, три серебряные, шесть бронзовых. В неофициальном медальном зачете Россия занимает восьмое место.

Тема: Олимпиада 2022
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mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

urbasik

Не Украина а бандиты устроившие с помощью запада Госпереворрт.
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