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Анонсирован бюджетный флагман Honor 60 SE с дизайном iPhone 13 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Honor расширила линейку флагманов смартфоном 60 SE. Новинка стоимостью 26-30 тысяч рублей поддерживает 5G, обладает тройным блоком камер и выполнена в дизайне, схожем с iPhone 13 Pro. 

Смартфон Honor 60 SE оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и расширением Full HD+, сообщается на официальном сайте Honor

Тройной блок камер снабжен 64-мегапиксельной основным сенсором, широкоугольным 5-мегапиксельным и ToF модулем на 2 мегапикселя. Треугольное расположение объективов в блоке делает устройство похожим на iPhone 13 Pro.

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Флагман имеет восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 900 с поддержкой 5G и графический ускоритель Mali-G68 MC4. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт.

Смартфон доступен для предзаказа в Китае, рассылка купленных устройств начнется 18 февраля. Honor 60 SE поставляется в двух вариантах со 128 и 256 гигабайтами постоянной памяти по цене 345 долларов (26 тысяч рублей) и 390 долларов (29,5 тысячи рублей) соответственно.

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