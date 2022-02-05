НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple представит третье поколение iPhone SE

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple проведет презентацию смартфона iPhone SE третьего поколения в начала марта. Предположительно, анонс состоится 8 марта.

Новый iPhone SE станет первым обновлением бюджетной модели за два года. Дизайн модели не изменится, однако она получит поддержку сетей 5G, улучшенную камеру и более быстрый процессор A15 Bionic, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Одновременно Apple обновит планшет Pad Air, который впервые вышел в 2013 году. Новая модель также будет поддерживать 5G и получит новый процессор. Кроме этого, модернизацию проведут для iMac, который получит чип собственного производства.

При этом источники издания не исключают, что демонстрацию гаджетов отложат в связи с проблемами производства. Официального подтверждения о готовящейся презентации со стороны Apple пока нет.

Еще по теме
Как разогнать смартфон через опции разработчика
«Билайн» ошибочно списал абонентам деньги за роуминг
Смартфоны Realme будут менять цвет корпуса
YouTube обновил мобильный плеер
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пациент скорой помощи скончался после ДТП в Иркутской области
Новосибирская область прибавила за сутки сразу 2 тысячи заразившихся
Выборы символа новогоднего Новосибирска вызвали споры
Забайкалье ввело особый режим из‑за нападений бродячих собак
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
Госдолг США установил исторический рекорд
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
30
Путин и Джонсон обсудили Украину
29
Российских и украинских фигуристов посадили рядом на командном турнире
Sibnet.Ru