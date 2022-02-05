Apple представит третье поколение iPhone SE

Компания Apple проведет презентацию смартфона iPhone SE третьего поколения в начала марта. Предположительно, анонс состоится 8 марта.

Новый iPhone SE станет первым обновлением бюджетной модели за два года. Дизайн модели не изменится, однако она получит поддержку сетей 5G, улучшенную камеру и более быстрый процессор A15 Bionic, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Одновременно Apple обновит планшет Pad Air, который впервые вышел в 2013 году. Новая модель также будет поддерживать 5G и получит новый процессор. Кроме этого, модернизацию проведут для iMac, который получит чип собственного производства.

При этом источники издания не исключают, что демонстрацию гаджетов отложат в связи с проблемами производства. Официального подтверждения о готовящейся презентации со стороны Apple пока нет.