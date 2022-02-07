Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Пользователи Telegram из ряда стран столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Перебои фиксируются в России, Белоруссии Киргизии, на Украине, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Информация о предполагаемых неполадках стала поступать около 12.00 по мск. У 35% пользователей не работает приложение Telegram, 33% не могут подключиться к серверу, у 32% проблемы с отправкой сообщений.

Причины глобального сбоя устанавливаются. По всей видимости, проблемы возникли в работе основного европейского дата-центр Telegram, который располагается в голландском Амстердаме.

В прошлый раз неполадки в работе Telegram наблюдались в начале января, тогда представители компании никак не прокомментировали возникшие проблемы.