Валиева вывела сборную России на первое место командного турнира

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и вывела сборную России на первое место командного турнира.

«Я сделала все возможное, что от меня зависело, рада, что принесла команде максимальное количество баллов, Я счастлива находиться на Играх, эта арена вдохновляет», — приводит ТАСС слова Валиевой.

Сборная России по итогам коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, опережая американских фигуристов на два балла. Третье место занимает команда Японии (29 очков), далее идут сборные Канады (24) и Китая (22).

Командный турнир продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами спортивных пар, танцоров и одиночниц.

Валиевой 15 лет. Она действующая чемпионка России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.