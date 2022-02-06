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Олимпиада 2022

Валиева вывела сборную России на первое место командного турнира

Источник:
ТАСС
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Российская фигуристка Российская фигуристка
Российская фигуристка Камила Валиева
Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и вывела сборную России на первое место командного турнира.

«Я сделала все возможное, что от меня зависело, рада, что принесла команде максимальное количество баллов, Я счастлива находиться на Играх, эта арена вдохновляет», — приводит ТАСС слова Валиевой.

Сборная России по итогам коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, опережая американских фигуристов на два балла. Третье место занимает команда Японии (29 очков), далее идут сборные Канады (24) и Китая (22).

Командный турнир продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами спортивных пар, танцоров и одиночниц.

Валиевой 15 лет. Она действующая чемпионка России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Тема: Олимпиада 2022
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mosquito__2010

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pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

mosquito__2010

Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !

arkan

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