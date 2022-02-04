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Олимпиада 2022

Путин прилетел в Пекин на церемонию открытия Олимпиады

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

Встреча президента России и главы Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15.00 по московскому времени, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Си Цзиньпин обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО и идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

В пятницу в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Зимние виды #Мир
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