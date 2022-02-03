НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Сбербанк запустил совместные уведомления о расходах

Источник:
Sibnet.ru
346 1

Сбербанк запустил сервис совместных уведомлений, позволяющий клиентам банка автоматически делиться информацией о доходах и расходах. Услуга стоит 60 рублей за каждого подключаемого пользователя.

«Сервис только запустился, и уже более 6 тысяч человек подключились к этой услуге. Мы видим, что эта идея востребована, и надеемся, что она повысит качество управления семейным бюджетом», — сообщил изданию CNews вице-президент Сбербанка Алексей Круглов.

Для подключения услуги «Совместные уведомления» нужно ввести ее название в поиске в личном кабинете (Сбербанк Онлайн) или в мобильном приложении. После нажатия «Подключить» пользователю предложат выбрать контакты для получения уведомлений и карту для автоматической оплаты.

Описание совместных уведомлений Сбербанка

Подключить к оповещениям можно только клиента Сбербанка. Опция совместных уведомлений начнет работать после того, как приглашенный одобрит получение уведомлений. За каждого абонента взимается плата 60 рублей ежемесячно. Количество отправляемых сообщений не ограничено.

Тема: Личные финансы
Эксперты сравнили инвесторов в сибирских городах
Новый налог на вклады: кто заплатит в 2022 году
Накопительная пенсия: что это и как получить
Плохие привычки: какие ошибки не прощают деньги
смотреть все
Хайтек #Интернет #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (1)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

Praetorian

никто так не кидал Россию, как наша уважаемая верхушка... имхо товарищу путину очень нравится ситуация,...
Sibnet.Ru