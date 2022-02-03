Сбербанк запустил сервис совместных уведомлений, позволяющий клиентам банка автоматически делиться информацией о доходах и расходах. Услуга стоит 60 рублей за каждого подключаемого пользователя.

«Сервис только запустился, и уже более 6 тысяч человек подключились к этой услуге. Мы видим, что эта идея востребована, и надеемся, что она повысит качество управления семейным бюджетом», — сообщил изданию CNews вице-президент Сбербанка Алексей Круглов.

Для подключения услуги «Совместные уведомления» нужно ввести ее название в поиске в личном кабинете (Сбербанк Онлайн) или в мобильном приложении. После нажатия «Подключить» пользователю предложат выбрать контакты для получения уведомлений и карту для автоматической оплаты.

Подключить к оповещениям можно только клиента Сбербанка. Опция совместных уведомлений начнет работать после того, как приглашенный одобрит получение уведомлений. За каждого абонента взимается плата 60 рублей ежемесячно. Количество отправляемых сообщений не ограничено.