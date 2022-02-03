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Владельцы Tesla пожаловались на беспричинное торможение автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Tesla Y
Фото: © Tesla

Владельцы Tesla Model 3 и Model Y столкнулись с проблемой резкого торможения. Их автомобили совершают аварийную остановку без каких-либо причин.

С октября 2021 года поступило 107 жалоб на самопроизвольное резкое торможение автомобилей, сообщает The Washington Post со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Проблема встречалась и ранее, но реже. Так, за предыдущие 22 месяца подобных жалоб было 34. 

Илон Маск в октябре признал неполадку и назвал причиной некорректную бета-версию системы автономного вождения Full Self-Driving 10.3. Но после отката изменений количество жалоб лишь возросло.

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Владельцы Tesla сообщают, что остановка, как правило, сопровождается ложными оповещениями о препятствии на дороге. 

По мнению специалистов, подобная проблема может быть связана с отказом от использования радарных датчиков в Model 3 и Model Y. Именно они применялись для обеспечения функции аварийного торможения ранее и присутствуют в более дорогих Model S и Model X, где такой проблемы нет несмотря на аналогичное программное обеспечение.

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