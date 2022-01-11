Яндекс в феврале запустит беспилотные такси

Яндекс запускает беспилотные такси в тестовую эксплуатацию с пассажирами на реальных дорогах. Машины с автопилотом в феврале начнут перевозить людей по 18 улицам Москвы, территории Сколково, Иннополиса, а также в центре «Сириус» Краснодарского края.

Ранее экипажам без водителей нельзя было выезжать на дорогу из-за разногласий между контролирующими ведомствами. В частности, оставались открытыми вопросы об ответственности в случае ДТП.



«Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Сейчас ведется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе 2022 года», — передают «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве.



Четвертое поколение беспилотников Яндекс создано на базе Hyundai Sonata, которые оснащены лидарами собственной разработки с обзором в 360° и 120°. Наличие двух лидаров позволяет автомобилю отслеживать дорожную обстановку и своевременно реагировать на ее изменения.

В Яндексе не разглашают полные результаты предварительного тестирования такси. Известно только то, что автомобили самостоятельно проехали более миллиона километров по дорогам общего пользования.



Стоимость поездки на беспилотном такси не будет отличаться от обычной. Вызвать беспилотник можно будет через сервис «Яндекс GO». Но пока эта возможность будет доступна только участникам программы тестирования — таких пользователей набралось 10 тысяч.

Далее, по результатам первых 20 дней эксплуатации, будут приниматься решения о расширении или приостановке программы беспилотного такси.