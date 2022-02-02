НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Сборной России предрекли третье место медального зачета ОИ-2022

Источник:
Sibnet.ru
336 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграют 30 медалей разного достоинства, прогнозирует аналитическая компания Gracenote. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Согласно опубликованному прогнозу компании, россияне завоюют десять золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей. С этими показателями сборная России должна занять третье место в медальном зачете.

Победителем медального зачета должна стать Норвегия, в активе которой прогнозируется 44 медали. В частности, норвежцы могут завоевать 21 золотую, 13 серебряных и десять бронзовых медалей.

Второй место в медальном зачете стран на Олимпиаде займет Германия — это сборная завоюет 11 золотых медалей, а также 11 серебряных и восемь бронзовых наград, утверждается в документе.

Тема: Олимпиада 2022
Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет до Пекина
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Открытие Олимпиады‑2022 покажет канал «Россия» в прямом эфире
Сибиряки на Олимпиаде. ИНФОГРАФИКА
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
Sibnet.Ru