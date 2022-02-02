Сборной России предрекли третье место медального зачета ОИ-2022

Российские спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграют 30 медалей разного достоинства, прогнозирует аналитическая компания Gracenote. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Согласно опубликованному прогнозу компании, россияне завоюют десять золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей. С этими показателями сборная России должна занять третье место в медальном зачете.

Победителем медального зачета должна стать Норвегия, в активе которой прогнозируется 44 медали. В частности, норвежцы могут завоевать 21 золотую, 13 серебряных и десять бронзовых медалей.

Второй место в медальном зачете стран на Олимпиаде займет Германия — это сборная завоюет 11 золотых медалей, а также 11 серебряных и восемь бронзовых наград, утверждается в документе.