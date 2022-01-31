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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

МВД раскритиковало российские процессоры

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © АО «МЦСТ»

Руководство Министерства внутренних дел РФ осталось недовольно работой серверов на процессорах «Эльбрус», разработанных отечественными специалистами.

МВД по итогам 2021 года осталось недовольно темпами обновления подведомственной IT-инфраструктуры. Одной из главных причин стали проблемы при запуске и работе с отечественной вычислительной техникой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В частности, речь идет о серверах на отечественных процессорах «Эльбрус 8С», не поддерживающих загрузку ОС с носителей информации. По мнению ведомства, это не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов.

МВД полагает, что использование подобного оборудования тормозит цифровизацию ведомства, при этом разработчики намерены решить проблемы в последующих релизах продуктов, а отечественные производители серверов настаивают на использовании российских процессоров.

Российские власти активно финансируют разработку отечественных процессоров — только в конце прошлого года АО «Байкал Электроникс» получило субсидий в размере 10 миллиардов рублей. В декабре АО МЦСТ выделили 7,1 миллиарда рублей на разработку «Эльбрус 32С».

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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