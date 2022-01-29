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Харитонов нокаутировал соперника на первом турнире лиги Хабиба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kharitonovsergei.ru

Российский боец Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга из Суринама в главном поединке турнира Eagle FC 44 лиги Хабиба Нурмагомедова.

Состязания прошли в Майами, поединок Харитонова и суринамца завершился техническим нокаутом во втором раунде. Для промоушена Eagle FC, которым владеет бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, это был первый турнир в США.

На счету 41-летнего Харитонова стало 32 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах. 36-летний Спонг, бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и боксер, провел третий поединок ММА, потерпев первое поражение.

Промоутерская компания Eagle FC была создана на базе Gorilla FC. Владельцем лиги в ноябре 2020 года стал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который после покупки провел ребрендинг.

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