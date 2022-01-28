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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NVIDIA

Продажи видеокарт RTX 3050 по рекомендованной цене стартовали в России 28 января, комплектующие некоторые время были доступны в сети магазинов DNS.

Одна из крупнейших российских сетей реализовала видеокарты по рекомендованной стоимости — 27 990 рублей. При этом RTX 3050 из свободной продажи исчезли за считанные секунды, через некоторое время после старта продаж заказать видеокарту уже было невозможно.

Фото: © dns-shop.ru

RTX 3050 — самая бюджетная видеокарта NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Она работает на базе графического чипа GA106, базовая частота составляет 1550 МГц. Видеокарта имеет «на борту» память 8 ГБ GDDR6, энергопотребление составляет 130 Вт.

В США рекомендованная цена видеокарты составляет 249 долларов. Однако из-за дефицита комплектующих и спроса со стороны майнеров купить современные видеокарты по рекомендованным ценам в настоящее время практически невозможно.

Тема: Человек и компьютер
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