Половина россиян смогла представить жизнь без интернета

Более половины россиян (52%) не испытывают особой привязанности к Всемирной паутине, таковы результата опроса, проведенного «СберСтрахованием» и Rambler&Co.

«При этом более четверти респондентов (27%) утверждают, что могут прожить без интернета целый день, но потом начинают скучать без него. 12% испытывают беспокойство уже после нескольких часов вне Сети, а 4% чувствуют сильную тревогу менее чем через час», — приводит ТАСС результаты опроса.

Около половины респондентов погружаются в цифровую паутину довольно глубоко. 19% проводят в интернете около четырех часов в день, еще 14% — более шести часов, а каждый десятый признается, что сидит в сети целыми днями. Вместе с тем каждый девятый (11%) проводит в ней менее часа в день, каждый пятый - около часа, а 26% — не более трех часов в сутки.

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Чаще всего россияне читают в Сети новости (40%) и ищут различную информацию (25%). 15% опрошенных используют интернет для работы, 10% общаются в социальных сетях или мессенджерах, 4% смотрят фильмы, по 3% заказывают товары и услуги или знакомятся в специальных приложениях.

Для выхода в сеть россияне чаще всего используют смартфоны (38%), персональные компьютеры (35%) и ноутбуки (22%). 5% также пользуются планшетами