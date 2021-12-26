TikTok и Instagram связали с депрессией в среднем возрасте

Исследователи Гарвардского университета выяснили, что взрослые чувствуют себя печальнее, если они используют молодежные социальные сети, типа TikTok, Snapchat и Instagram.

Многочисленные исследования доказали вредное влияние от злоупотребления социальными сетями для развивающегося мозга детей. Но в новом исследовании ученые предупреждают, что соцсети вызывают депрессию у людей среднего возраста: те заставляют их чувствовать себя старыми, приводит Daily Mail мнение психологов.

«Одна из теорий заключается в том, что люди чувствуют себя неуместными, используя социальные сети, которые не соответствуют их возрастному профилю, что приводит к их рассинхронизации», — сказал профессор Рой Перлис.

Так Snapchat в основном используется людьми моложе 35 лет, а основная демографическая группа TikTok еще моложе, большинству пользователей —чуть за 20.

Точные причины, по которым разные возрастные группы чаще сообщают о чувстве депрессии при использовании соцсетей, неизвестны. Перлис считает, что, возможно, не социальные сети вызывают депрессию, а их «использование может быть маркером глубокой уязвимости для депрессии».