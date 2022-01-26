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Компьютеры с российскими процессорами поступят в продажу

Источник:
Известия
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Процессор «Байкал»
Фото: © Leonid S19 / CC BY-SA 4.0

Ноутбуки с отечественными процессорами «Байкал-М» поступят в продажу в первом полугодии 2022 года. Стоимость компьютеров с российскими комплектующими будет выше зарубежных аналогов на 15-20%.

Российская компания iRU, занимающаяся производством компьютеров, сообщила о скором выходе на рынок ноутбуков, состоящих из отечественных комплектующих. 

«Модель на "Байкале", сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15–20% дороже. Поэтому на первых порах продажи будут невелики», — сообщил «Известиям»технический директор iRU Денис Анциферов.

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Анциферов считает, что отечественные разработки могут приобрести популярность на фоне мирового кризиса комплектующих. Он выразил надежду на государственную поддержку. Например, помощь в доставке, проведении маркетинговых акций и введение кешбэков при покупке ноутбуков с использованием карт «Мир».

По прогнозу ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, потребителей оттолкнет высокая цена компьютеров с отечественными комплектующими. 

Он считает, что российские чипы должны доказать свою конкурентоспособность и только это может способствовать росту продаж наравне с понижением цены.

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Хайтек #Техника #Компьютеры #Торговля
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