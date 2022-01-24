Жена гимнаста Нагорного похвасталась подаренным Porsche

Супруга олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного Дарья Спиридонова похвасталась в Instagram, что муж подарил ей новый Porsche Macan.

«Не верю своим глазам, что это теперь мой новенький Макуша! Спасибо, приятно, люблю сильно», — написала Спиридонова под серией фото из автосалона.

Рекомендуемая розничная цена на Porsche Macan начинается от 5,5 миллиона рублей.

Нагорный на Олимпийских играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях, а также стал бронзовым призером в многоборье и в упражнениях на перекладине. Фонд поддержки олимпийцев подарил ему BMW X5.

Спиридонова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, чемпионка мира 2015. Завершила спортивную карьеру в 2021 году.