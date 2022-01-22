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Порноактриса устроила фотосессию в поддержку омского «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская порноактриса Ева Эльфи, родившаяся в Омске, снялась в фотосессии в поддержку хоккейного клуба «Авангард» — снимки опубликованы в Instagram.

«У меня есть одна традиция, каждые новогодние каникулы я провожу в моем родном городе в Сибири. Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, мне и хоккейному клубу "Авангард"», — подписала Эльфи серию фотографий.

Она добавила, что в плей-офф будет болеть за омский клуб.

Пресс-служба хоккейного клуба отреагировала на это заявления, сообщив, что не была инициатором фотосессии, но приветствует факт, что «Авангард» становится популярен и среди неспортивной аудитории.

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Спорт #Хоккей #Светская хроника
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