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Как отличить звонок из банка от уловок мошенников

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперт Центра финансовой грамотности Минфина России Ольга Дайнеко перечислила ситуации, когда клиентам могут звонить действительно из банка.

Во-первых, если банк проводит соцопрос. Сотрудник поинтересуется, устраивает ли вас качество услуг, какие финансовые продукты представляют для вас интерес и тому подобное, приводит «Российская газета» слова Дайнеко.

Во-вторых, если есть заявка на кредит. В кредитной организации могут уточнить размер вашего заработка или задать вопросы по стажу работы. В-третьих, если банк продвигает свои услуги. Клиенту могут позвонить с рассказом о новых продуктах.

В-четвертых, если банк хочет перепроверить информацию после блокировки карты. Часто мошенники пытаются «играть» именно по такой схеме, поэтому стоит обратить особое внимание на этот случай. Настоящий сотрудник банка будет звонить только после того, как карту заблокировали.

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В пятых, если клиент сам обратился в банк с жалобой на аферу. Вам могут перезвонить, чтобы уточнить детали ситуации. Чтобы быть точно уверенным, что вам звонят не мошенники, можно просто повесить трубку и самому перезвонить в банк.

Настоящий сотрудник никогда не попросит у клиента данные его карты. Он никогда не будет просить перевести средства на другой счет и оформить новый кредит для «спасения» денег. 

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