Банкир спрогнозировал исчезновение пластиковых карт

Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году сравняется, а со временем «пластиком» будут пользоваться все меньше и меньше, сообщил директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность, — сказал РИА Новости эксперт.

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По его прогнозу, через несколько лет не более 15% клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой, что обусловлено не удобством осуществления операций, а восприятием пластиковых кредиток в качестве «красивого аксессуара».

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в декабре средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного значения в 74,9 тысячи рублей.