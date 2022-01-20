Бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске

Стая бродячих собак напала на девочку на улице Бориса Богаткова в Новосибирске, региональное управление СКР проводит проверку.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На девочку напали три собаки во дворе дома № 219 по улице Бориса Богаткова. Одна из собак укусила ребенка за ногу.

По словам очевидцев, школьница не подходила к животным, просто шла мимо. Ребенку помог проезжающий водитель, распугав собак сигналом автомобиля. Девочку увезли в больницу.

По факту происшествия организована доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.