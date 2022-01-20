МВД прояснило позицию о штрафах за среднюю скорость

МВД не поддерживает решение о возвращении штрафов для водителей за превышение средней скорости, так как пока есть правовые пробелы, сообщила пресс-служба ведомства.

Штрафы за превышение средней скорости действовали в России с 2013 года, затем их отменили. В прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин поручил заново «проработать вопрос закрепления ответственности».

В законодательстве есть «правовые пробелы», препятствующие вынесению штрафов, поэтому говорить о возвращении санкций «преждевременно», цитирует «Коммерсантъ» пресс-службу МВД.

Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления. В 2019 году Верховный суд отменил один из штрафов за среднюю скорость, так как недопустимо указывать отдельный участок дороги в качестве места совершения правонарушения.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии в несколько километров друг от друга. Чтобы подсчитать среднюю величину превышения, нужно контролируемую дистанцию разделить на время проезда.