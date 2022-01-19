Определены самые популярные модели Lada на Украине

Автомобиль Lada Granta чаще всего покупают на Украине из моделей АвтоВАЗа, сообщило агентство «Автостат».

В 2021 году на Украине было реализовано 1,9 тысячи новых легковых автомобилей Lada. Это в 2,7 раза больше, чем в 2020-м, подсчитал «Автостат».

Каждая четвертая купленная Lada — это седан Granta. Следом в рейтинге идут внедорожник Niva (20%), седан Vesta (19%) и универсал Vesta SW Cross (19%), а также Largus и XRay (оставшиеся 17%). По объему реализованных машин российская марка занимает 17 строчку на рынке Украины.

«Lada демонстрирует лучший рыночный рост среди брендов первой двадцатки. Причинами этого во многом служат низкая сравнительная база и запуск производства российских автомобилей на мощностях Запорожского автозавода, что позволяет продавать на Украине машины локальной сборки», — отметили эксперты.

В начале 2020 года на Украине ввели запрет на импорт машин российского производства. АвтоВАЗу удалось обойти это решение.