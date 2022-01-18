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Токио назвал Южные Курилы частью Японии

Источник:
ТАСС
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Фото: Mj-bird / CC BY-SA 3.0

Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов, заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.

«На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — цитирует ТАСС Хаяси.

Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения их российскими официальными лицами.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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Политика #Мир
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