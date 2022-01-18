Зарплаты педагогов и госслужащих упали в Новосибирской области

Предлагаемые зарплаты в образовании и на госслужбе в Новосибирской области за прошедший год сократились сильнее, чем в других сферах, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

По информации сервиса, за год сократились предлагаемые зарплаты для домашнего персонала (-10%, до 42,9 тысячи рублей), госслужащих (-13%, до 37,9 тысячи рублей). Существеннее всего — в сфере образования (-18%, до 42 тысяч рублей).

За прошедший год сильнее всего выросли предлагаемые зарплаты в сферах «инсталляция и сервис», также для административного персонала и специалистов по рекламе и маркетингу.

В декабре 2021 года средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 47,6 тысячи рублей.