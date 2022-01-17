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Лаврова насмешили новые угрозы США

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что американские ведомства устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев санкций против Москвы на случай вторжения на территорию Украины, все они могут причинить России «острую боль»,

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — прокомментировал Лавров заявление Нуланд.

Сенат США 12 января опубликовал проект нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против президента Владимира Путина. Ограничения могут ввести на случай «вторжения» России на Украину.

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Политика #Мир #Россия
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