NASA привлекло религиозных лидеров к поискам внеземного разума

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) подключило богословов разных религиозных конфессий к исследованию, посвященному тому, как люди отреагируют на контакт с внеземными цивилизациями, пишут американские СМИ со ссылкой на участников эксперимента.

Один из религиоведов, участвовавших в программе, преподобный доктор Эндрю Дэвисон из Кембриджского университета рассказал в интервью Insider, что он был одним из 24 экспертов, исследующих эти экзистенциальные вопросы.

По его словам, он и его коллеги в рамках программы исследовали, как последователи основных мировых религий могут отреагировать на открытие инопланетян. «Большое количество людей обратится к своим религиозным традициям», — сказал Дэвисон.

Он также придерживается мнения, что нерелигиозное сообщество склонно «переоценивать проблемы», с которыми могут столкнуться верующие, если будут обнаружены доказательства существования внеземной жизни. Приверженцы религиозных течений были бы готовы принять эти новые научные открытия, считает Дэвисон.

Более того, исследование показало, что верующие окажутся более подготовленными к таким событиям — а те люди, которые сейчас не придерживаются какого-либо религиозного учения, могут начать искать ответы в религии, если инопланетяне наглядно заявят о своем существовании, пишет Insider.