Холод пообещали четырем регионам Сибири

Старый Новый год будет холодным в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также Красноярском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодно в Старый Новый год, ночь с 13 на 14 января, будет на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Красноярске ожидаются морозы до минус 30 градусов.

«Температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов», — сказал Вильфанд РИА Новости, добавив, что похолодание будет кратковременным.

Уже к выходным в сибирских регионах начнется потепление, в дневные часы термометры будут достигать нулевой отметки.