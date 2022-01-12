НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Холод пообещали четырем регионам Сибири

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © Sibnet.ru

Старый Новый год будет холодным в Новосибирской, Омской и Томской областях, а также Красноярском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодно в Старый Новый год, ночь с 13 на 14 января, будет на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Красноярске ожидаются морозы до минус 30 градусов.

«Температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов», — сказал Вильфанд РИА Новости, добавив, что похолодание будет кратковременным.

Уже к выходным в сибирских регионах начнется потепление, в дневные часы термометры будут достигать нулевой отметки.

Еще по теме
Температура в Новосибирске опустится ниже 20 градусов
Антициклон принесет морозы в Забайкалье
Енисей подтопил 13 участков в Лесосибирске
Штормовое предупреждение объявили в Норильске
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Четверо погибли в столкновении автобуса и машины в Красноярском крае
Новые ограничения ввели в Бурятии перед приходом «омикрона»
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье
Холод пообещали четырем регионам Сибири
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты
Обсуждение (0)
О самом главном
Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Sibnet.Ru