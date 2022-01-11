Кошки оказались носителями потенциально опасного вируса

Потенциально опасная для человека инфекция циркулирует среди домашних кошек в США, выяснили ученые из Университета Теннесси. Обнаруженный вирус схож с SARS-CoV-2.
Исследование показало, что в 70% случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии. По всей видимости, S-белок найденного вируса схож с белком SARS-CoV-2, пишет bioRxiv.
Специалисты отмечают, что потенциально опасный вирус циркулирует среди кошек уже несколько лет. Людям он не передается, однако существует вероятность его мутации, которая сделает инфекцию опасной для человека.
При этом возникающие после инфицирования антитела достаточно эффективно защищают домашних питомцев от человеческого коронавируса, указывают ученые.
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