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СТС запустит новое комедийно‑игровое шоу «Не дрогни!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Комедийно-игровое шоу «Не дрогни!» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем выйдет на СТС с 17 января. В нем участникам придется проходить испытания на выдержку и силу воли, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам в каждом из четырех испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Пугать участников будут безобидным свистком, лопнувшим шариком, током, стрельбой или даже залпом огнемета.

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Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание.

Среди участников нового проекта есть победительница конкурса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звездный риелтор и даже бывший священник. Команда шоу получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ.

«Сейчас большинство телешоу снимается при участии звезд. Но мы решили показать настоящих смельчаков из народа, при этом с чувством юмора. Тех, кто не боится выглядеть нелепо и может посмеяться над собой», — цитирует пресс-служба СТС продюсера Александра Гройсман.

Комедийно-игровое шоу «Не дрогни!» стартует 17 января в 20.00 на СТС.

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