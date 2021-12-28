Объявлены участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Фото: © пресс-служба канала «Россия»
Актеры театра и кино встанут в пару с профессиональными танцорами в новом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «России», имена все участников уже известны, сообщила пресс-служба телеканала.
В этот раз покорять главный танцпол страны будут Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.
Кресла членов жюри займут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.
Премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами» — 16 января в 17.20 на телеканале «Россия».
AlhazredНе знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
Saw77МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....
korvinsSмаксимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...