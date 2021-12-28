Объявлены участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Актеры театра и кино встанут в пару с профессиональными танцорами в новом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «России», имена все участников уже известны, сообщила пресс-служба телеканала.

В этот раз покорять главный танцпол страны будут Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.

Кресла членов жюри займут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.

Премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами» — 16 января в 17.20 на телеканале «Россия».