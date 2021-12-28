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Объявлены участники нового сезона шоу «Танцы со звездами»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Актеры театра и кино встанут в пару с профессиональными танцорами в новом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «России», имена все участников уже известны, сообщила пресс-служба телеканала.

В этот раз покорять главный танцпол страны будут Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.

Кресла членов жюри займут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.

Премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами» — 16 января в 17.20 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка его если что 17 стран строило и участие пендостана там вообще было минимальным так что тебе...
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