Норвежская армия осталась без трусов

Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса, представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.

Раньше военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, однако сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами.

«У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Те, что мы выдаем, находятся в хорошем состоянии», — цитирует Мейзинсета NRK.

Это связано с тем, что из-за пандемии вооруженные силы столкнулись с задержками по поставкам. Прежде сдача нижнего белья при увольнении была временной мерой, теперь же она введена на постоянной основе.

Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельем. Солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

Норвегия ежегодно призывает на военную службу около 8 тысяч юношей и девушек.