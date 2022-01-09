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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Норвежская армия осталась без трусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Norwegian Army / CC BY 2.0

Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса, представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.

Раньше военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, однако сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами.

«У нас недостаточно запасов. Вещи стирают, чистят и проверяют. Те, что мы выдаем, находятся в хорошем состоянии», — цитирует Мейзинсета NRK.

Это связано с тем, что из-за пандемии вооруженные силы столкнулись с задержками по поставкам. Прежде сдача нижнего белья при увольнении была временной мерой, теперь же она введена на постоянной основе.

Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельем. Солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

Норвегия ежегодно призывает на военную службу около 8 тысяч юношей и девушек.

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