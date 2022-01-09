Пересмотрены региональные коэффициенты по ОСАГО

Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО на 10% для легковых автомобилей, также изменены региональные коэффициенты — изменение вступило в силу 9 января 2022 года.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%. Тарифный коридор расширен с 2476-5492 рублей до 2224-5980 рублей.

Также пересмотрены региональные коэффициенты преимущественно в сельской местности и малых городах. Максимально региональные коэффициенты вырастут в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%. В Дагестане во всех селах, аулах и городах за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта стоимость автогражданки поднимется на 20%.

В Приморском крае (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска) полис обойдется автомобилистам дороже на 17%.

На 12% ОСАГО подорожает в Калмыкии (кроме Элисты), Туве (кроме Кызыла), во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в республиках Чечня и Ингушетия (кроме Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Во многих других регионах России рост территориальных коэффициентов составит преимущественно 1-4%. Уменьшение регионального тарифа произошло в Москве и Тюмени (на 10%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 3%), Екатеринбурге (на 12%) и Омске (на 6%).

Новые коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) начнут действовать с 1 апреля.