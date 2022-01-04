Полицейские прострелили колесо пьяному водителю на трассе в Приангарье

Сотрудники ДПС на трассе «Сибирь» в Иркутской области применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ночью на трассе «Сибирь» в Черемховском районе к сотрудникам ДПС на заправке обратился мужчина, который сообщил, что от АЗС только что уехал автомобиль, водитель которого имел явные признаки опьянения. Полицейские начали преследовать его.

«При помощи световых устройств и громкоговорителя инспекторы неоднократно подавали сигналы об остановке, однако водитель "Висты" их игнорировал и продолжал движение по автодороге "Жаргон — Кирзавод" в сторону города Черемхово. Пытаясь скрыться, он увеличивал скорость и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации на дороге», — говорится в сообщении.

Водитель не останавливался, несмотря на требования. Тогда инспектор ДПС применил табельное оружие, выстрелив в воздух, а затем повредив колесо автомобиля. Нарушителя задержали. Никто не пострадал.

За рулем с признаками опьянения находился 31-летний житель Черемховского района без прав, также в иномарке было три пассажира. Освидетельствование показало, что водитель действительно пьян.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Машину поместили на спецстоянку.